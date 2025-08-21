Перечислены темы конгресса «Звезды детской хирургии на Байкале»

В Иркутске проходит XVII Международный конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале". Главными темами на его площадках стали возможности минимально инвазивных методик и роботизированной хирургии, а также цифровые технологии, искусственный интеллект и использование виртуальной и дополненной реальности в медицине. В работе форума участвуют лучшие детские хирурги мира.

«Наши гости - первые скрипки в мире детской хирургии, — отметил организатор конгресса, главный врач Иркутской областной детской больницы, член-корреспондент РАН Юрий Козлов. — О каждом из них я могу рассказывать бесконечно. Стивен Ротеберг, например, - человек, чьи работы изменили стандарты лечения детей во всем мире. Более 30 лет он разрабатывает и совершенствует методики, которые позволяют проводить сложнейшие операции через минимальные разрезы. Или Випул Паттель - врач, опередивший время, номер один в мире роботизированной хирургии. На конгрессе он выступит с лекцией о технологии, благодаря которой опытный специалист может помочь пациенту на другом континенте, я говорю сейчас о телероботической хирургии. Он покажет, как искусственный интеллект становится полноценным ассистентом и доступ к высокотехнологичной помощи могут получить миллионы людей. Словом, Иркутск на ближайшие четыре дня станет мировым центром детской хирургии»‎.

Первые скрипки в мире детской хирургии проведут мастер-классы по оперированию сложных случаев.

В течение двух дней прозвучат более 40 докладов и лекций, которые благодаря онлайн-трансляции могут слушать врачи из любой точки мира. В рамках конгресса будет подписано соглашение о медицинском сотрудничестве и партнерстве между Иркутской областной детской клинической больницей и Хэйлунцзянским филиалом Пекинской детской больницы.

«Это событие может стать отправной точкой в развитии применения искусственного интеллекта в детском здравоохранении нашего региона, — отметил Юрий Козлов. — На сегодняшний день китайская Хэйлунцзянская больница является первым в мире AI-госпиталем. Искусственный интеллект ставит первичный диагноз с точностью 86 процентов, оптимизирует обследования, дает рекомендации по лечению. Система анализирует миллионы данных. Планируем поэтапно перенимать опыт коллег на благо наших пациентов»‎.

Предусмотрена и практическая часть. Ведущие российские хирурги проведут мастер-классы по оперированию сложных случаев. Студенты мединститутов страны поделятся друг с другом опытом и послушают доклады ведущих практикующих врачей.