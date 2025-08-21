Врачи трансплантировали одну печень сразу двоим пациентам

Фото сделано в кабинете директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России академика Сергея Готье. Повод? Из центра после спасения выписываются домой две женщины и крохотная малышка. И что, кажется, в этом особенного? Обычная ситуация: пациент прошел курс лечения и уходит из клиники. И уж конечно, никаких посещений кабинета руководителя. А тут съемка у самого Сергея Владимировича! И главное внимание посетительницам, ведь они стали здесь… родственниками. Рассказываем об истории спасения одним донорским органом сразу двух жизней.

Александре Рыковой 40 лет. Она из Калужской области, инструктор по ЛФК в реабилитационном центре. С детства были проблемы с печенью, но беспокойств они не вызывали. В 28 лет, когда уже родила первого ребенка, почувствовала себя нехорошо и обратилась в больницу. Специалисты удалили ей желчный пузырь и прочистили желчные протоки. Тогда впервые Александра услышала о трансплантации печени, о том, что в будущем ей может быть необходима такая операция.

«Прошло около десяти лет, — делится Александра. — Жила обычной жизнью, забыла о проблемах со здоровьем. Родила еще двух здоровых детей. Но вдруг стала замечать усталость. А супруг обратил внимание на то, что похудела, осунулась, кожа стала желтеть. Цирроз печени. Вот тогда снова, уже в Калуге, когда я отлежала, врачи сказали: надо в центр Шумакова. Приехала, встала на очередь в лист ожидания совсем недавно, в конце февраля. И вот когда мне позвонили 31 июля в 7 часов утра… Я тогда детей собирала, им завтрак готовила. Что делать? Быстрее закинула вещи - и сюда».

Можно спрогнозировать максимально точно, как пересаженный орган будет работать в теле пациента. Оптимизировать состояние клеток.

Комментирует Сергей Владимирович:

«Дело в том, что Александра у нас наблюдалась периодически. Она не пропадала. Это жизнь человека, стоящего в листе ожидания. Он должен наблюдаться у нас, он должен держать связь с докторами»‎.

— Саша! Что скажете про нашу медицину теперь, после операции?

— Все просто замечательно. А центр этот просто чудо. Для всех: и для детей, и для взрослых. Такие уникальные операции, такие сложные. Такое отношение!

Сидящая рядом Ирина Матвеева из Санкт-Петербурга явно согласна с каждым словом Александры. Тем более что, можно сказать, наглядное тому доказательство у нее на руках - очаровательная малышка с длиннющими ресницами. Ей сейчас один год три месяца.

Малышка родилась без видимых отклонений в развитии - настораживала только желтушка. Спустя несколько месяцев грудничковая болезнь никуда не ушла, и родители забили тревогу. Первый же анализ показал высокий уровень билирубина. Девочку госпитализировали. После обследований врачи поставили диагноз "атрезия желчевыводящих путей". В возрасте трех месяцев маленькой пациентке провели операцию по Касаи.

Первое время девочка чувствовала себя лучше, но вскоре стали регулярно возникать осложнения в виде холангитов, требовавших длительного лечения. Это воспаление желчных протоков, расположенных внутри печени или вне ее. Состояние постепенно ухудшалось: высокая температура, потеря веса, нарушение усвоения пищи, а в какой-то момент и вовсе потребовалось зондовое питание.

В апреле нынешнего года во время лечения очередного холангита, который протекал очень тяжело, врачи петербургской больницы обратились на телемедицинскую консультацию к специалистам Центра Шумакова. И малышку привезли в учреждение на реанимобиле. Здесь удалось стабилизировать состояние и уже в мае включить ребенка в лист ожидания на трансплантацию печени.

1 августа крошке выполнили пересадку печени по методике сплит-трансплантации. Операция прошла успешно. Девочка хорошо себя чувствует, активно восстанавливается. Глазенки в длиннющих ресницах блестят.

— Ресницы от папы, - смеется Ирина Владимировна. - Нашу доченьку зовут Валерия Александровна Кривенко.

— Лерочка, значит. Первый ребенок?

— Второй. Старшая дочка тоже маленькая: два года и три месяца. Они погодки.

— Муж сейчас здесь или в Питере?

— Папа у нас в Петербурге. Ждет, когда выпишут, чтобы приехать забрать.

— Ирина, во время беременности вам сказали, что есть какие-то изъяны у девочки? Или не было никаких предсказаний?

— Никаких! Беременность протекала хорошо. Все анализы я сдавала, все было в норме: и анализы, и скрининги. Единственное вот во втором триместре мне как-то сказали, что какой-то вот желчный странный немножко, какой-то не той формы. Но ничего страшного. Как-то значения этому не придали, но обратили внимание. А так все нормально, я ничем не болела, все хорошо проходило. А потом многочисленные кровотечения у малышки… Лерочке пересадили печень. Где я находилась во время пересадки? Не у дверей операционной. Там нельзя. Находилась у себя в палате. К нам приходила педиатр Маргарита Дауровна.

— Сергей Владимирович! Прогноз - два слова.

— Прогноз хороший. Потому что, в принципе, сейчас у нее полностью обеспечены условия для дальнейшего роста, взросления.

— Она должна будет наблюдаться у вас?

— Безусловно.

— Она должна получать какие-то медикаменты?

— Обязательно. В России все это есть. Надо правильно употреблять эти лекарства. Главное - это их настрой.

Итак, два совершенно незнакомых человека - Александра Рыкова и крохотная Лерочка с мамой Ириной Матвеевой стали, можно сказать, родственниками: одна половина одной печени у крохотной Лерочки, вторая половина этой же печени - у взрослой Александры. И родственниками их сделали, еще раз скажу, в замечательном, известном всему миру центре трансплантологии и искусственных органов, которым 17 лет руководит академик Сергей Готье.

Прямая речь

Ваш комментарий, Сергей Владимирович.

Сергей Готье: Повод встречи - появление и внедрение новой технологии, которая позволяет увеличить число донорских органов, для трансплантации, соответственно увеличить число спасенных жизней. Речь о перфузии печени, о нашей авторской методике, о том, как эту печень после перфузии мы впервые в России разделили на два сегмента и пересадили двум людям: ребенку и взрослому человеку.

Перфузия - это?..

Сергей Готье: Это методика, которая недавно стала внедряться в практику в мире, и она подвержена различным совершенствованиям. Но мы идем своим оригинальным путем и добиваемся соответствующих результатов. Трансплантация связана с донорством, и чем правильнее мы подходим к использованию этого национального ресурса, тем успешнее результаты и увеличивается количество пациентов, которым мы можем помочь. Сам подход к использованию органов умерших людей основан на критериях, которым должен соответствовать орган. Эти критерии очень важно соблюдать. А наша методика позволяет состояние этого органа как раз оптимизировать.

Мы можем теперь спрогнозировать максимально точно, как орган будет работать в теле пациента. Оптимизировать состояние клеток этого органа. Наша методика ex vivo перфузии позволяет сначала нам эту печень подготовить, то есть дает нам это самое время. А потом оценить ее будущую функцию.

То есть печень должна быть специально подготовлена для пересаживания. Лишь тогда пересадку можно сделать и спасти жизнь человеку?

Сергей Готье: Совершенно верно. Вот сейчас мы разработали такой способ, который позволяет очень качественно подготовить эту печень к жизни в новом организме. И самое главное - к началу этой жизни, потому что, когда трансплантат включается в кровообращение у реципиента, он подвергается стрессу. Вначале его функция не совсем на сто процентов, а вот наш метод позволяет все эти изменения практически убрать. И позволяет эту печень даже разделить на две части, чтобы двоим пациентам пересадить. Что мы и сделали впервые в этом году.

Сколько таких случаев у вас уже было?

Сергей Готье: Ну, сама методика у нас уже год применяется. В июле прошлого года мы ее успешно внедрили в практику и получаем отличные результаты. Уже случаев 20, наверное, было. А в этом году впервые провели такую перфузию, и после эту печень разделили надвое. И провели две трансплантации пациентам. С ними вы познакомились. Они сегодня выписываются.

Всегда одна из главных проблем трансплантологии - наличие органов для пересадки. И только печень можно брать не целиком, а ее фрагменты. Но эти фрагменты должны быть специально подготовлены. Это и сделано в центре имени Шумакова. И значит?..

Сергей Готье: А значит вот что. Есть ребенок, которому необходима трансплантация печени, иначе он обречен. Но возможности взять фрагмент родственного донора у него не было. Ну нет таких родственников, которые могли бы дать часть печени. Ребенок попадает в лист ожидания. И когда появляется подходящий орган от взрослого донора, мы его можем разделить на две части. Одна из которых достается ребенку, нуждающемуся в пересадке. А вторая часть - другому пациенту: взрослому или подростку. Обычно делается такая операция. Но, повторюсь, для того, чтобы ее сделать, нужно печень специально подготовить. И методика такой подготовки нами разработана.