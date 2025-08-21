Назван самый опасный вид спорта для сердца

Профессиональный спорт может навредить здоровью, например, бодибилдинг может негативно повлиять на состояние сердца, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор Клиники медицинской реабилитации Сеченовского Университета профессор Евгений Ачкасов.

© unsplash

«Профессиональный спорт не всегда полезен для здоровья. Давайте рассмотрим примеры, когда молодые культуристы умирают. Например, известен случай, когда культурист по прозвищу Динамит ушел из жизни в молодом возрасте. Почему это происходит? Дело в том, что у людей с большим объемом мышц сердце может не справиться. Возникает несоответствие между объемом мышц и возможностями сердца. Или, например, у спортсменов, которые постоянно тренируются, сердечная мышца может гипертрофироваться. Это так называемый синдром спортивного сердца, который может привести к проблемам в будущем», — отметил Ачкасов.

Правильно подобранная физическая активность полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако важно не переусердствовать, чтобы не навредить здоровью. Особенно это касается людей, которые не привыкли к регулярным тренировкам. Поэтому при занятиях спортом важно ежегодно проходить углубленное медицинское обследование. А если вы решили начать занятия спортом без опыта, особенно в пожилом возрасте, то обязательно перед этим нужно сходить к врачу, чтобы определить нагрузки.