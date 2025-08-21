Кардиологи начали принимать сердечников в режиме онлайн

Врачи Сургута начали проводить онлайн-консультации для жителей Югры с сердечно-сосудистыми патологиями.

Новый формат работы запустили в окружном кардиоцентре. Впервые на дистанционную консультацию врачей пришли порядка десятка жителей Нижневартовска. Врач-кардиолог в онлайн-режиме ознакомился с результатами обследований и анализов, пообщался с пациентами и их лечащим врачом. По итогам приема двое человек получили направления в стационар кардиоцентра, еще трое - на углубленное обследование.

Виртуальный врачебный прием, пишет портал ugra-news.ru, помог сделать доступной консультацию узких специалистов и тем самым приблизить высокотехнологичную помощь к жителям самых отдаленных территорий Югры. Ведь раньше, чтобы осмотреть пациента, скорректировать терапию, принять решение о госпитализации, кардиологам или сердечно-сосудистым хирургам приходилось выезжать в разные районы региона, нередко в дороге они проводили целый день.

Уже составлен график выездных приемов на сентябрь: следующими консультацию врачей кардиоцентра получат жители Нефтеюганска и Радужного.