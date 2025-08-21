Эксперты предупредили о масштабном сбыте опасных наборов для зубов

В России выявлен масштабный рынок наборов для самолечения зубов без обязательной регистрации и сертификатов. Международная ассоциация «Антиконтрафакт» установила, что большинство пломбировочных наборов в интернете не имеют документов Росздравнадзора, а их происхождение и химический состав вызывают сомнения.

Наборы продают десятки предпринимателей, включая Юлию Дронову, Вахида Султанлы и Ивана Медного. Продукция распространяется в прозрачных пакетиках и банках без идентификационных данных, а иногда информация о стране производства в сертификате не совпадает с карточкой товара. Средняя цена набора — от 150 до 900 рублей, а ежемесячная выручка некоторых продавцов достигает 1 млн рублей. Продажа незарегистрированных медицинских изделий на сумму более 100 тыс. рублей подпадает под ст. 238.1 УК РФ с наказанием до 5 лет лишения свободы и штрафом до 2 млн рублей, сообщил юрист Антон Талызенков.

Стоматолог-терапевт Бэлла Дышекова подчеркнула риски самолечения зубов: инфекционные процессы, потеря зубов, воспаления костной ткани и тяжёлые осложнения — периостит, остеомиелит и флегмона. По словам врачей, попытка самостоятельно залатать зуб временной пломбой может причинить больший вред, чем отсутствие лечения.

Рост интереса связан с подорожанием стоматологических услуг: средний чек в июне 2025 года достиг 10,9 тыс. рублей (+15% к 2024 году), а количество объявлений на маркетплейсах увеличилось в 3,3 раза, сейчас их около 2 тыс., со средним чеком 908 рублей, отмечают «Известия».

