Примет не врач, а акушер: можно ли доверять фельдшерам лечить пациентов

С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушеры при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности лечащих врачей, включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Достаточно ли у них квалификации, чтобы проводить осмотры и назначать лекарства, и как будут контролировать качество медпомощи, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистами.

Хватит ли им компетенции

По словам руководителя реабилитационного центра «Доверие», невролога Александра Комарова, фельдшеры смогут оказывать медицинскую помощь наравне с врачами, потому что они получают образование в медицинских училищах.

«В отличие от медсестер они имеют право назначать лекарства и проводить первичные диагностические обследования, а также направлять к профильным специалистам. Конечно, у них нет квалификации гинеколога, терапевта или педиатра. Но всегда существовали фельдшерско-акушерские пункты, которые без проблем оказывали медицинскую помощь. Поэтому сомневаться в их квалификации нет никаких оснований», — заверил специалист.

Даже если женщина собирается на прием к гинекологу, а в кабинете ее встретит акушер, ему хватит знаний для проведения осмотра, уверен Комаров.

«В училищах они проходят системное обучение, где гинекология и акушерство идут неразделимо друг от друга. Они могут принимать роды в домашних условиях и ведут женщин после рождения ребенка. Но все же рядовые гинекологические осмотры они проводят только в форс-мажорном порядке — в случае острой нехватки специалистов», — пояснил доктор.

Как качество помощи будет контролироваться

Комаров отметил, что качество оказания медицинской помощи фельдшерами и акушерами в современных реалиях очень легко контролировать, потому что каждая структура отчитывается о своих действиях перед начальством.

«В любых больницах есть главный врач, в подчинении у которого есть поликлиники и есть фельдшерско-акушерские пункты. У него есть заместители — главные врачи в больницах, поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, которые контролируют деятельность докторов и докладывают главному врачу больницы, какие приемы были проведены и что было назначено специалистом», — рассказал собеседник «ВМ».

Также раз в неделю главный врач собирает сводку о лечебном процессе во всех подразделениях, которые он контролирует, и проверяет данные по осмотрам в системе ЕМИАС, что позволяет отследить качество медицинской помощи, добавил Комаров.

Что будет в случае некачественно оказанной помощи

Однако если пациента все же не устроит качество лечения или обследования, проведенного фельдшером или акушером, он вправе потребовать компенсацию с организации, сообщила юрист, руководитель юридического агентства Анна Фролова:

«В этом случае работает федеральный закон "О защите прав потребителей", согласно которому медицинская организация, оказывающая услуги, должна нести ответственность за их качество. Если человек столкнулся с какими-либо проблемами в момент приема или недоволен назначениями врача, он может написать претензию для получения денежной компенсации, но отдельный врач ответственности не понесет».

Процедура получения компенсации выглядит следующим образом:

недовольный пациент пишет претензию главному врачу с изложением деталей произошедшего;

главный врач собирает консилиум и определяет, есть ли реальные основания для жалобы;

если медицинская организация отказывается самостоятельно решить проблему пациента, то он вправе обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию за некачественно оказанную помощь.

