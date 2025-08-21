В перинатальном центре выходили новорожденную девочку весом 930 грамм

Медики Видновского перинатального центра спасли и выходили родившуюся преждевременно девочку весом 930 г. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Видновский перинатальный центр поступила 37-летняя будущая мама на 31-й неделе беременности. Из-за резкого повышения артериального давления у пациентки возникло осложнение – преэклампсия. Патология угрожала жизни плода, поэтому врачи провели экстренное кесарево сечение», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате родилась девочка с экстремально низкой массой тела – 930 г и ростом 34 см.

«Больше двух месяцев маленькую пациентку выхаживали врачи отделений реанимации и патологии новорожденных. Перед выпиской малышка прошла курс реабилитации», – приводятся в сообщении слова врача-реабилитолога отделения патологии новорожденных и недоношенных детей №1 Максима Новикова.

В настоящее время девочка подросла до 45 см и весит более 2 кг, она уже находится дома с мамой.