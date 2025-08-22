В Тюмени врачи сумели сохранить желудок 83-летнему пациенту с раком

Врачи тюменского Медицинского города провели сложную операцию, в ходе которой сохранили желудок 83-летнему пациенту со злокачественной опухолью. Заболевание было диагностировано на ранней стадии, что позволило применить щадящий метод хирургического вмешательства.

Злокачественное новообразование было обнаружено во время планового обследования, которое пенсионер регулярно проходил после ранее перенесенной операции на грыжу. Дальнейшая диагностика в онкологическом центре подтвердила наличие тубулярной аденокарциномы — одного из распространенных видов рака желудка, который формируется из железистого эпителия и долгое время может развиваться бессимптомно.

Сложность клинического случая заключалась в преклонном возрасте пациента и наличии у него целого ряда сопутствующих заболеваний. В анамнезе мужчины значились глаукома, аритмия, гипертония, а также перенесенный рак щитовидной железы и дважды перенесенная коронавирусная инфекция, что значительно повышало операционные риски.

Операцию по удалению опухоли провел заведующий эндоскопическим отделением Медицинского города Константин Щепкин, являющийся также главным внештатным специалистом по эндоскопии областного департамента здравоохранения. Хирургическое вмешательство было выполнено без разрезов на передней брюшной стенке, благодаря чему удалось не только полностью удалить новообразование, но и сохранить орган.

Послеоперационный период прошел для пациента без осложнений. Повторное контрольное обследование назначено через три месяца, как сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Успешное проведение такой операции демонстрирует высокий уровень развития онкологической помощи в регионе.