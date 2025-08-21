Какие изменения произойдут в медицинской помощи в России

С 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила профилактических осмотров детей. Уже с шестилетнего возраста при подготовке к школе предусмотрены обязательные консультации у детского эндокринолога, детского гинеколога (для девочек), уролога-андролога (для мальчиков), а также УЗИ брюшной полости.

Все это поможет на самом раннем этапе найти возможные отклонения в здоровье ребенка, влияющие на его половое созревание и репродуктивную сферу. И это лишь одно из ключевых направлений, предусмотренных новыми национальными проектами, принятыми в развитие завершившегося в прошлом году нацпроекта "Здравоохранение". Это проекты "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Новые технологии сбережения здоровья". Что в них главное?

Внимание - на профилактику

Чем раньше обнаружить заболевание и начать лечение, тем проще с ним справиться. Поэтому в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" проводят бесплатную диспансеризацию. В нее входят базовые анализы и исследования, консультации специалистов и, если потребуется, можно начать лечение.

В школьные годы дети ежегодно проходят медосмотры. "Речь идет о комплексной оценке состояния здоровья ребенка, неотъемлемой частью которой является и состояние репродуктивной системы, - пояснила "РГ" директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России, главный внештатный специалист, детский эндокринолог по ЦФО, профессор Елена Петряйкина.

Что касается "взрослой" диспансеризации, которую минздрав последовательно развивает уже много лет, то, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в 2024 году профилактические обследования прошли более 109 миллионов россиян, в 2025 году - должны пройти не меньше 100 миллионов. Как ожидается, 19 из них в возрасте от 18 до 49 лет также смогут проверить репродуктивное здоровье. Возможность бесплатно обследоваться дорогого стоит. Тем более сделать это можно быстро, получив свободный от работы оплачиваемый день. Особое внимание в этом году уделяют своевременной диагностике сахарного диабета второго типа.

Звенья одной цепи

Сахарный диабет сегодня стал главной неинфекционной пандемией. Этот диагноз официально поставлен 5 миллионам россиян, но, по оценкам ведущих российских эндокринологов, в реальности им могут болеть 10 миллионов, а пограничное состояние - предиабет - диагностируется у 19-20.

"К сожалению, предиабету, пограничному состоянию, который может перейти в диабет, до сих пор не уделяется должного внимания. В России им страдает каждый сотый человек. Еще один фактор риска развития сахарного диабета - это ожирение. Сегодня его имеет каждый третий в России", - говорит директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, акадмик Наталья Мокрышева.

Сахарный диабет второго типа и тем более предиабет очень долго протекают бессимптомно. "Поэтому регулярный скрининг в рамках диспансеризации имеет огромное значение для раннего выявления. Это позволяет начать лечение и внести изменения в образ жизни, значительно снизить риски развития тяжелых осложнений, инвалидизации и сокращения продолжительности жизни", - отмечает заведующая отделом прогнозирования и инноваций диабета НМИЦ эндокринологии Людмила Ибрагимова.

Для профилактики диабета важно бороться с ожирением, которое до сих пор многие пациенты и даже врачи считают скорее косметическим дефектом. Между тем это серьезное эндокринологическое заболевание, трудно поддающееся лечению. Эксперты предлагают действовать по-новому, используя семейно-ориентированный подход к лечению. Ведь у "крупных" родителей, как правило, такие же дети.

"Мы предлагаем принципиально новый подход - семейно-метаболическую терапию, - объясняет руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей, академик РАН Лейла Намазова-Баранова. - Опыт показывает, что работа только с ребенком неэффективна. Если родители продолжают покупать вредные продукты, никакие школьные программы питания не помогут. В новых центрах здоровья, которые появятся в каждом регионе, мы будем консультировать всю семью: обучать принципам здорового питания, подбирать физическую активность, мотивировать к изменению образа жизни".

Педиатры при плановых осмотрах обязаны рассчитывать индекс массы тела (ИМТ) ребенка и при превышении нормы на 10-15 процентов - брать его под постоянное наблюдение. При больших отклонениях - направлять пациента к эндокринологу, диетологу, психологу.

Остановить "тихого убийцу"

Еще одно нововведение в рамках диспансеризации - скрининг на гепатит С, который все россияне старше 25 лет будут теперь проходить раз в 10 лет. Эта инфекция долгое время развивается незаметно, но со временем часто переходит в хроническую форму, разрушает печень и вызывает рак. Именно поэтому гепатит С и называют "тихий убийца".

В 2024 году профилактические обследования прошли более 109 миллионов россиян, в этом пройдут еще 100 миллионов

В 2024 году обследование на антитела к этому коварному вирусу включили в программу диспансеризации. С 2025 года такой скрининг стал обязательным в перечне анализов для людей старше 25 лет. Программа фонда "Круг добра" позволила обеспечить лечение всех детей с гепатитом С. Теперь минздрав ставит амбициозную цель - добиться элиминации вируса среди молодежи.

Не надо ждать инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России (47 процентов от всех случаев). Новые нацпроекты делают ставку на профилактику. Предлагается распространить на всю страну дистанционный мониторинг артериального давления (специальные тонометры с передачей данных), шире использовать телемедицину (и это не только дистанционные консультации специалистов, но и, например, передача ЭКГ из отдаленных районов для расшифровки и рекомендаций по лечению). Обсуждается и возможность расширить программу обеспечения нужными лекарствами пациентов, перенесших инфаркт, инсульт и другие сердечно-сосудистые катастрофы.

От исследований - к практике

Современные вызовы требуют от научных медицинских центров и медицинских университетов не только решения технологических и инфраструктурных задач, но и формирования собственных уникальных направлений развития и исследований. Именно на это направлен нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья".

"Выбор проекта должен опираться на несколько ключевых критериев. Во-первых, он должен решать значимую общечеловеческую проблему, с которой современная наука пока не справилась. Во-вторых, необходимо наличие оригинального компонента - новой идеи, технологического решения, того, что может позволить совершить прорыв в данной области. И, наконец, проект должен быть реализуем с точки зрения доступных ресурсов: партнеров, рынков, инфраструктуры, а также наличия сильного лидера и слаженной команды. При совпадении всех этих условий шансы на успех существенно возрастают", - считает ректор Пироговского Университета, академик РАН Сергей Лукьянов.

В качестве примера такого проекта академик Лукьянов назвал разработку уникального препарата для лечения болезни Бехтерева - это антитела нового поколения, которые действуют на причину заболевания без системного подавления иммунной системы.

"Мы предложили новый подход к лечению аутоиммунных заболеваний и показали его эффективность. Метод, который уже применяется для терапии болезни Бехтерева, может быть адаптирован для других аутоиммунных заболеваний. Другой пример - проекты по генно-заместительной терапии. Мы создаем центр, где будут разрабатывать персонализированные лекарства стоимостью от 3 до 6 миллионов рублей за дозу, рассчитанные на ограниченное количество пациентов. Так мы сможем системно решать проблемы редких наследственных заболеваний в масштабах страны", - заключил Сергей Лукьянов.

Новая система подготовки кадров

Минздрав предложил ввести правило: молодой врач после окончания медвуза должен три года отработать в государственном медучреждении, овладевая профессиональными навыками под руководством опытного врача-наставника. И хотя нововведение неоднозначно принято в среде врачей, бесспорные плюсы тут есть.

"Трехлетняя отработка - это не наказание, а возможность для молодого специалиста получить бесценный опыт, - говорит Михаил Мурашко. - При этом мы кардинально меняем условия работы: наставничество, современное оборудование, достойные зарплаты. В 2024 году средний доход терапевта первичного звена в регионах вырос на 42 процента".

Параллельно это решение должно смягчить острую кадровую ситуацию - в стране по-прежнему не хватает врачей и среднего медперсонала в государственном здравоохранении.

"Национальные проекты в здравоохранении - это не разовые акции, а долгосрочная стратегия, - резюмирует вице-премьер Татьяна Голикова. - Мы создаем систему, где профилактика, ранняя диагностика и высокотехнологичное лечение работают как единый механизм. Результат - реальное повышение качества и продолжительности жизни граждан".

Справка

Ожидаемые результаты реализации новых нацпроектов в здравоохранении к 2030 году:

увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни до 78+ лет;снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов;обеспечение 80 процентов потребности в жизненно важных лекарствах отечественной фарминдустрией;доступность медицинской помощи в любом населенном пункте.