Медики спасли мужчину, которого затянуло во фрезерный станок

Медики республиканской клинической больницы Удмуртии оказали помощь мужчине, руку которого затянуло во фрезерный станок. Об этом сообщает минздрав республики.

Мужчина был доставлен в больницу с множественными повреждениями конечности, включая мышцы плеча и спины. Пострадавший получил травму на заводе, его затянуло во фрезерный станок. Было принято решение о проведении срочного хирургического вмешательства.

«В ходе первой операции травматолог Артем Ванчуров провел первичную хирургическую обработку ран, чтобы минимизировать риски инфицирования и кровопотери. На втором этапе врач провел сложный остеосинтез — анатомическое сопоставление обеих костей предплечья с фиксацией металлоконструкцией», — сообщили в республиканском Минздраве.

Врачам удалось сохранить пациенту поврежденную руку. Мужчина проходит курс реабилитации и готовится вернуться к полноценной жизни.