Почему не все инновационные лекарства включают в перечень жизненно необходимых

В начале августа специальная комиссия Минздрава России решала вопрос о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этих заседаний всегда с нетерпением ждут и пациенты, и врачи - включение в перечень новых, современных лекарств, особенно для лечения тяжелых и редких заболеваний, - важное условие их закупки и, следовательно, доступности. На этот раз из 25 препаратов, рекомендованных к включению в число жизненно необходимых, в перечень включили только восемь.

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) считают, что ключевым условием для положительных решений комиссии становится не клиническая эффективность, а цена препарата и, соответственно, ожидаемая нагрузка на бюджет. Но такой подход ставит барьеры перед внедрением в широкую лечебную практику более современных и эффективных средств терапии и, следовательно, ущемляет права тяжелобольных.

На недавнем заседании комиссия в числе прочего решала судьбу внушительного списка онкопрепаратов. Практически все они - надежда на спасение для больных тяжелыми формами рака.

"Результаты противоречивы: были и обнадеживающие моменты, и разочаровывающие", - рассказала "РГ" член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Так, комиссия единогласно рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых препарат для лечения плохо поддающегося стандартной терапии рака пищевода и рака носоглотки. Это иммуноонкологический таргетный (нацеленный на причину заболевания) препарат нового поколения с высоким уровнем точности, силы действия и безопасности. Важно, что препарат будет производиться в России по полному циклу.

"Это российское лекарство. Мы очень рады, что оно принято, что в нашей стране есть свои находки, свои инновационные разработки. Лекарственная терапия должна превалировать над хирургией. Последняя должна стать крайней мерой", - считает Ирина Боровова.

По ее словам, еще одно важнейшее решение - включение в перечень препарата, применяемого против рака молочной железы.

"Здесь мы празднуем победу. Тем более производитель дал беспрецедентно низкую цену - в пять раз дешевле, чем в мире. Это большая надежда для наших женщин - возможность инновационного лечения", - сказала Боровова.

Она добавила, что теперь доступным станет еще одно лекарство от рака мочевого пузыря, а также инновационный препарат для лечения запущенного рака простаты, самого частого изонкозаболеваний у мужчин.

Но некоторые эффективные, рекомендованные ведущими специалистами лекарства в перечень не попали. Это, в частности, инновационные препараты для лечения рака поджелудочной железы, рака легких, комбинация из двух лекарств против множественной миеломы.

"Не удалось отстоять и два прорывных препарата против лимфом. Очень странно. Препараты есть в клинических рекомендациях, они дают полный ответ и стойкую ремиссию. И ведь лимфомой часто страдает молодая когорта пациентов. Я привела пример - у нас был молодой человек 23 лет, которому мы так и не смогли добиться лечения. Не успели... Апелляции к помощи "Круга добра" тут неуместны, фонд работает только с детьми до 19 лет. Чем виноват молодой человек, заболев лимфомой в 19 лет? Но меня не услышали..." - сетует Боровова.

"Состоявшиеся заседания комиссии по ЖНВЛП вновь подтвердили наличие системных проблем, на которые пациентское сообщество указывает не первый год, - сказал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Из 25 рассмотренных препаратов 15, то есть более половины, получили отказ, восемь рекомендованы к включению, два выведены из перечня. Особенно острые вопросы вызвало отрицательное решение по двум инновационным онкогематологическим препаратам. Эти лекарства не просто продлевают жизнь, но в более чем 40 процентах случаев обеспечивают ремиссию даже у пациентов в паллиативном статусе. Несмотря на доводы врачей и пациентов, мнение комиссии оказалось иным - вновь в приоритете оказались не клинические данные, а экономические соображения".

В ВСП настаивают: подход, когда ключевым критерием для решения о включении лекарства в число жизненно необходимых становится бюджетная нагрузка, в корне неправилен.

"Фактически работа комиссии сводится к формальному соблюдению принципа "нулевого влияния на бюджет", как это уже происходит при планировании программы "14 высокозатратных нозологий". Это огромный барьер для всех инновационных препаратов", - считает Юрий Жулев.