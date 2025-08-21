Врач раскритиковал вирусный тренд с подвешиванием для борьбы с бессонницей

В соцсетях набирает популярность рискованный метод «лечения» бессонницы: в Китае люди раскачиваются на подвесных ремнях, обхватывающих шею, надеясь таким образом улучшить сон. Однако медики предупреждают: подобные эксперименты могут привести к тяжёлым последствиям для здоровья.

Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев объяснил, что шейные позвонки — одни из самых хрупких и подвижных. При подвешивании и раскачивании возможны смещения, повреждения межпозвонковых дисков и защемление нервов, что грозит болями, онемением и даже ограничением подвижности рук.

Кроме того, сдавливание шеи может нарушить кровоснабжение мозга и дыхание, вызвав гипоксию и потерю сознания.

Это состояние может наступить неожиданно, особенно у людей с заболеваниями сосудов, позвоночника или дыхательной системы. Подобные случаи нередко заканчиваются реанимацией, а иногда и летальным исходом.

Специалист напомнил, что бессонница — это симптом, а не болезнь, и лечить её нужно комплексно. Врач может порекомендовать коррекцию режима сна, когнитивно-поведенческую терапию, физиопроцедуры или, в крайних случаях, лекарства. Но эксперименты с петлёй на шею — не только бесполезны, но и смертельно опасны.