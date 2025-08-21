Мужчина заболел чумой после укуса блохи

Житель американского города Саут-Лейк-Тахо (Калифорния) заболел чумой после укуса зараженной блохи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Инцидент произошел во время кемпинга в районе Южного озера Тахо. По данным ведомства, мужчина проходит лечение дома. Его состояние контролируют медики, передает ОСН.

Как известно, чуму вызывают бактерии, которые чаще всего переносятся блохами. Насекомые заражаются от грызунов — белок, бурундуков и крыс. Основные симптомы заболевания: высокая температура, тошнота, слабость и увеличение лимфатических узлов.

В средние века от чумы вылечивались единицы, но в современном мире такая болезнь эффективно лечится антибиотиками.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о чуме. Он сказал, что если человек ведет себя неграмотно на территории природного очага чумы, его может поразить блоха.