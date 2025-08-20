Как изменились расходы на лечение онкопациентов за последние годы

За четыре года бюджетные расходы на льготные лекарства для больных с онкологией выросли в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

При этом в 2025 году они уже составили 69 млрд рублей, уточнили в ведомстве.

В Минздраве также обратили внимание, что за 5 лет в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) было добавлено 18 лекарств для лечения онкологии: таким образом, их количество увеличилось более чем на треть. В 2025 году к включению в перечень ЖНВЛП рекомендовано еще 5 лекарств.

На такие препараты устанавливается фиксированная предельная стоимость, что делает их доступнее для населения. Кроме того, они обязаны быть в наличии в аптеках и медучреждениях.