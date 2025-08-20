Хирурги спасли солдата после десятиминутной остановки сердца

В Находке врачи спасли жизнь участнику СВО, у которого на десять минут остановилось сердце. Об этом сообщает Находкинская городская больница.

© Газета.Ru

Инцидент произошел, когда мужчина средних лет, прибывший в отпуск из зоны проведения спецоперации, почувствовал давящую боль в груди — у него развился инфаркт. На станции скорой помощи у него остановилось сердце и не билось в течение десяти минут. Однако медики «неотложки» смогли вновь запустить его сердцебиение.

Пациенту с обширным поражением сердечной мышцы и кардиогенным шоком, который является самым тяжелым осложнением и реальной угрозой для жизни, провели операцию на сердце. Она прошла успешно.

Через две недели лечения мужчину выписали домой с рекомендацией отказаться от курения. Через месяц ему предписано вернуться на еще одну, уже плановую, операцию. Его жизни ничего не угрожает.