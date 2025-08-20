Хирурги спасли мужчину за три минуты до смерти

Успешная операция проведена в Екатеринбурге, где врачи спасли жизнь 67-летнего Алексея Бабина. Мужчина столкнулся с опасным состоянием — разрывом аневризмы головного мозга. Об этих событиях сообщило издание Ura.ru.

© Super.ru

Алексей находился за рулём автомобиля, когда внезапно потерял сознание. Внимательные очевидцы заметили остановившуюся машину и оперативно вызвали скорую помощь.

Команда специалистов Регионального сосудистого центра при ГКБ №40 провела экстренную операцию. Нейрохирург Павел Ошурков продемонстрировал высочайший профессионализм, выполнив сложнейшую манипуляцию всего за три минуты.

В ходе операции врачам требовалось с помощью миниатюрного титанового зажима пережать нужные сосуды головного мозга, тем самым сохранив необходимый кровоток.

Послеоперационный период прошёл успешно. Спустя неделю интенсивной терапии пациент был выписан домой.