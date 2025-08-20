Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

Пользовательница сети Алиша Монако с никнеймом @lishmarie1 из США попала в больницу после выдавливания прыща на лице и рассказала о страшных последствиях. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

30-летняя жительница штата Мичиган отметила, что решила удалить кистозный прыщ, возникший у нее под носом — в так называемом треугольнике смерти. По словам девушки, предварительно она продезинфицировала руки и инструменты.

Однако спустя пять часов после процедуры состояние Монако ухудшилось.

«Вся правая сторона лица опухла, улыбка стала кривой, а ухо оказалось заложено. Это было ужасно. Мне было так больно, когда я пыталась улыбаться или разговаривать», — указала юзерша.

Впоследствии американка обратилась в больницу, где для лечения инфекции ей выписали четыре препарата, включая антибиотики и стероиды.

