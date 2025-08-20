Если заложенность носа не проходит больше 10 дней, это уже повод насторожиться. Такое состояние может быть вызвано риносинуситом, гайморитом или аллергией. Иногда причина – полипы в пазухах, а в тяжелых случаях даже опухоль.

Особенно опасно, если к воспалению присоединяется бактериальная инфекция. Игнорирование симптомов или неправильное лечение могут привести к серьезным осложнениям: менингиту, энцефалиту и даже сепсису. В медицине известны случаи, когда несвоевременное обращение заканчивалось трагически.

Как не заболеть летом: ошибки при использовании кондиционера

Если насморк не проходит за 7-10 дней, обязательно покажитесь врачу. Иногда требуется КТ для оценки состояния пазух. Лечение может включать промывания, антибиотики или даже хирургическое вмешательство.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.