В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой пандемии COVID-19

Вероятность того, что COVID-19 может вновь стать причиной пандемии, невелика. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

По ее словам, вирус мутировал и перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний.

«Обратное его превращение маловероятно», — подчеркнула она.

Попова отметила, что COVID-19 стал адаптироваться к популяции, поэтому «регресса быть не может». В качестве примера она привела вирус «испанки» (испанский грипп или инфлюэнца — пандемия легочного гриппа, продолжавшаяся с 1918 по 1920 годы — прим.ред.), который через три года также мутировал и стал сезонным заболеванием (гриппом).

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.