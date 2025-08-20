Хирурги провели сложную операцию по удалению гематомы

Врачи московской городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева провели сложнейшую операцию и спасли жизнь мужчины, поступившего в критическом состоянии. Пациент был экстренно госпитализирован с целым рядом тяжелейших травм, включая отек мозга и обширную гематому.

По информации, опубликованной в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, состояние мужчины при поступлении оценивалось как крайне тяжелое. Диагностика выявила разрушение структур черепа, кровоизлияние в мозг, а также нарушения речи и сознания. Кроме того, у пациента наблюдался частичный паралич правой стороны тела. Медики столкнулись с ситуацией, где любое промедление могло привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья пациента.

Хирургическая бригада немедленно приступила к операции. В ходе вмешательства, которое продлилось два часа, врачи успешно удалили гигантскую гематому, выполнили трепанацию черепа и провели пластику. Для стабилизации поврежденных костей черепа была установлена титановая пластина, что является современной практикой в нейрохирургии при подобных травмах.

Послеоперационный период потребовал комплексного подхода. Пациент прошел курс интенсивного лечения, направленного на восстановление жизненно важных функций организма. Затем последовал длительный этап реабилитации, в ходе которого специалисты работали над возвращением двигательных и речевых навыков, утраченных в результате травмы.

Благодаря своевременным и высокопрофессиональным действиям врачей, мужчину удалось спасти. На данный момент он уже выписан из стационара. Пациенту даны рекомендации по дальнейшему амбулаторному наблюдению и продолжению восстановительных процедур, что дает ему хорошие перспективы на возвращение к полноценной жизни.