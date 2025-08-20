Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп
Терапевт Дебора Ли предупредила, что причиной появления белых мозолистых наростов на пятках часто является чрезвычайно заразный грибок. Как распознать инфекцию и сохранить здоровье стоп, она рассказала Daily Mail.
По словам врача, чаще всего инфекция начинается между пальцами и постепенно распространяется на ногти, стопы и пятки. Иногда грибок вызывает зуд и боль, но зачастую вообще не доставляет беспокойства. «Пораженная кожа может выглядеть рыхлой, изъязвленной или шелушащейся. Она может быть красной или покрытой белым, сухим и шелушащимся налетом. Со временем на коже появляются трещины или волдыри», — описала она симптомы заболевания.
Ли отметила, что инфекцию чаще всего вызывает грибок Trichophyton rubrum, и призвала ни в коем случае не игнорировать его, поскольку без лечения он быстро распространяется и может спровоцировать проникновение в организм других, более агрессивных и опасных инфекций. Кроме того, этот грибок чрезвычайно заразен: один инфицированный человек в бассейне может заразить всех присутствующих. Наиболее подвержены этому пожилые, дети, пациенты, проходящие лечение от рака и люди со сниженным иммунитетом, добавила терапевт.
