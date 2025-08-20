Какие штаммы гриппа ожидаются в новом эпидсезоне

Ранее врачи предупредили, что с сентября в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Коновалова, если говорить о гриппе, одними из самых распространенных будут гонконгский и свиной грипп.

Эти штаммы ВОЗ рекомендовал включить в классические вакцины, добавил специалист в разговоре с «Агентством Москва».

Коновалов напомнил, что оба штамма вызывают высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения, в том числе миокардит и воспаление почек.

Помимо этого, осенью вырастет заболеваемость риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций.

