Россиянам рассказали, какие штаммы гриппа ожидаются в новом эпидсезоне
Ранее врачи предупредили, что с сентября в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Ивана Коновалова, если говорить о гриппе, одними из самых распространенных будут гонконгский и свиной грипп.
Эти штаммы ВОЗ рекомендовал включить в классические вакцины, добавил специалист в разговоре с «Агентством Москва».
Коновалов напомнил, что оба штамма вызывают высокую температуру, лихорадку и серьезные осложнения, в том числе миокардит и воспаление почек.
Помимо этого, осенью вырастет заболеваемость риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекций.
