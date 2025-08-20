Заболевшая раком женщина назвала симптом, который игнорировала

Американка Аманда Андерсон, 43-летняя мать четверых детей из Юты, однажды утром увидела небольшое пятно на носу. Отметина с сухой кожей первое время не вызывала у женщины подозрений - ее появление она списывала на холодную и ветреную зиму. Не насторожился и врач, к которому женщина обратилась "на всякий случай". Вместо обследований он посоветовал ей крем против сухости кожи.

Однако пятно со временем начало кровоточить и покрылось коркой. После очередного обращение в медикам у американки выявили базальноклеточную карциному - распространенный тип рака кожи. Аманде провели три операции, сейчас она восстанавливается.

"Диагноз сильно удивил, ведь я была буквально помешана на использовании солнцезащитного крема. Это и усыпило мою бдительность", - поделилась американка с Daily Mail.

Однако, как передает издание, у женщины "очень светлая кожа, много веснушек, и любой загар она всегда плохо переносила". Кроме того, отец Аманды также боролся с раком кожи и в свое время перенес 17 операций по методу Мооса.

Сейчас, выздоравливая, Андерсон рекомендует "как можно серьезнее отнестись к защите кожи и быстро действовать, если на теле вдруг появится что-то необычное".