Врачи спасли жизнь пациенту с травмой ныряльщика

Мужчину доставили в областную клиническую больницу с травмой шейного отдела позвоночника.

Травма ныряльщика – это перелом позвоночника из-за удара головой о дно водоема. Он часто осложняется сдавливанием спинного мозга.

Медики вправили вывих шейного позвонка, удалили поврежденный фрагмент межпозвоночного диска, а также посттравматическую грыжу межпозвонкового диска. На его место врачи установили имплант, а позвонки зафиксировали металлической пластиной, сообщили в облздраве.

Операция прошла благополучно. Сейчас мужчина хорошо себя чувствует и выписан под амбулаторное наблюдение.