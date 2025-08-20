В Китае врачи спасли мужчину, которому практически оторвал голову робот

В Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, у которого голова была практически отделена от тела из-за полученной на производстве травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным канала, пациент получил травму в результате удара по шее роботизированной рукой. Врачи диагностировали у него серьезное смещение шейных позвонков, похожее на «разделение головы и тела», разрыв нервных и кровеносных структур, а также размозжение спинного мозга. У мужчины случился паралич и остановилось сердце, которое позже удалось запустить вновь.

«Это чуть ли не самая опасная ситуация, с которой я сталкивался за более, чем 30 лет работы врачом. Мы изучили массу китайской и зарубежной литературы, но не видели настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о тех, кто выжил после лечения», — сказала заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян.

Операция длилась три часа. За это время врачи удалили огромную гематому, восстановили разъединенные шейные позвонки и закрепили специальный стальной фиксатор. Пациент уже пришел в сознание. Его выписали из больницы. Мужчина может самостоятельно двигать плечами и запястьями.