Арахнолог раскрыл, опасны ли нашумевшие пауки-осы

Паук-оса (Аргиопа Брюнниха) абсолютно безопасен для человека, а его укус не вызывает аллергических или каких-либо других реакций. Об этом заявил арахнолог, сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Федор Мартыновченко.

«Правда, пауки эти не опасны, кусаются редко, если только схватить в руку или как-то наступить на них, надавить. Специально человека не ищут, не охотятся на него, конечно. Даже если укусят, укус не особо болезненный, даже менее болезненный, чем укол осы. Ну и никакой опасности здоровью не представляют», — заверил арахнолог в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом, по его словам, аллергические реакции из-за укуса этого членистоногого, как ранее писали СМИ, действительно возможны, но это пока не доказано.

