Беременная женщина проигнорировала тошноту и оказалась смертельно больна

В Великобритании беременная женщина София Ясин проигнорировала утреннюю тошноту и оказалась смертельно больна. Ее историю опубликовало издание People.

29-летняя Ясин рассказала, что забеременела в июне 2024 года. Вскоре после этого ее стали мучить частая рвота, ночная потливость, зуд.

«Все говорили мне, что это совершенно нормально в первом триместре и должно пройти. Я немного волновалась, но думала, что это действительно обычное дело для первой беременности», — вспоминает она.

В начале второго триместра британка внезапно потеряла сознание на работе. Ее срочно доставили в местную больницу, где врачи сначала заподозрили у нее пневмонию, но вскоре диагностировали В-крупноклеточную неходжкинскую лимфому — агрессивный вид рака, поражающий лимфатическую систему. Доктора сообщили, что опухоль над сердцем быстро растет и ей необходимо немедленно начать химиотерапию, чтобы получить хотя бы небольшой шанс на выживание. Лечение могло нанести непоправимый вред и даже привести к смерти плода, из-за чего Ясин пришлось сделать аборт.

«Я многое потеряла за короткий период. Вместо колясок и кроваток стала покупать парики. Я лишилась волос, ребенка и прежней жизни», — призналась она.

Стойкая ремиссия у женщины наступила в январе 2025 года после шести курсов химиотерапии. Однако мысли женщины занимает не радость выздоровления, а мысль о потерянном ребенке — дочери, для которой они с мужем уже придумали имя.

Ранее американка Саванна Колдуэлл рассказала, как после жалоб на боль в костях и постоянную усталость оказалась больна раком груди. По словам Колдуэлл, усталость была главным симптомом болезни, в остальном не выдававшей себя никак.