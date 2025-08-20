Для кого опасен укус ядовитых пауков-ос и что делать в случае укуса

В России наблюдается нашествие ядовитых пауков-ос — аргиоп Брюнниха. Дачники массово сообщают о них в Подмосковье, Владимирской, Тульской, Калужской, Челябинской областях и Татарстане. Укус такого паука по болезненности сравним с укусом осы. Как проявляется реакция у человека, Авторадио рассказала кандидат медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина:

"Укус чаще всего проявляется в виде местной реакции на слюну насекомого, содержащую биологически активные вещества. То есть это отёк, там, где произошёл укус, сопровождается нередко покраснением, ощущением лёгкого жжения и зудом. Реже бывают такие системные реакции в виде отёка верхних дыхательных путей, но это чаще возникает, если укус насекомого пришёлся в область шеи или лица".

Врач также рассказала, что делать в случае укуса.

"Те люди, которые подвержены аллергическим реакциям, должны с собой иметь антигистаминные препараты или какие-то другие противоаллергические средства. Для лиц, не страдающих аллергией, укусы абсолютно безвредны, и от места укуса через несколько дней уже не остается никакого следа. В том случае, это бывает крайне редко, но если все-таки возникают такие общие реакции в виде слабости, резкой падения артериального давления, затрудненного дыхания или выраженного отека верхних дыхательных пути, нужно, естественно, вызвать скорую помощь".

По словам энтомологов, пауки активно осваивают новые территории из-за потепления климата. Из-за аномальной жары полосатые пауки активно начали распространяться не только на юге, но и в центральных регионах. Кроме того, ядовитых пауков можно встретить в городских парках.