Хирурги спасли мужчину, который случайно проглотил зубную щетку

Врачи городской клинической больницы №8 в Уфе провели успешную операцию по извлечению зубной щетки из пищевода пациента. Мужчина случайно проглотил предмет личной гигиены во время чистки зубов. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью удалось избежать серьезных последствий для его здоровья.

Инцидент произошел утром, когда пациент чистил зубы. Проглотив щетку, он немедленно вызвал скорую помощь и был в экстренном порядке доставлен в ГКБ №8. Врачи-эндоскописты незамедлительно приступили к подготовке сложной процедуры.

Операция проводилась под анестезией. Основная трудность заключалась в том, что щетка уже опустилась в нижнюю часть пищевода, а ее цвет практически сливался с окружающими тканями, что затрудняло визуализацию и манипуляции. Медикам потребовалось проявить все свое мастерство, чтобы аккуратно извлечь инородный предмет.

Специалисты отмечают, что промедление в такой ситуации могло привести к катастрофическим последствиям. Если бы щетка прошла дальше в желудочно-кишечный тракт, она могла бы повредить стенки кишечника, что с высокой вероятностью вызвало бы развитие перитонита — смертельно опасного воспаления брюшной полости.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, операция прошла успешно. Уже в тот же день, после необходимого наблюдения, пациента выписали из стационара без каких-либо осложнений.