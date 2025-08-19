Врачи достали из пищевода пациента зубную щетку

В Уфе в ГКБ №8 в экстренном порядке поступил пациент, который проглотил щетку во время чистки зубов.

Как рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, врачи-эндоскописты выполнили оперативное вмешательство под анестезией. Зубная щетка уже находилась в нижней части пищевода, и ее цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы предмет спустился ниже, то мог повредиться кишечник или развиться перитонит.

Операция прошла благополучно и пациент уже выписан домой.