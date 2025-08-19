Врачи «запустили» остановившееся сердце пассажира маршрутки

О случае из недавней практики рассказали на Станции скорой медицинской помощи в Орле. Он произошел в июле: утром одного дня диспетчеры получили вызов на остановку общественного транспорта – пассажиру маршрутки стало плохо, он потерял сознание.

Врач Алексей Шванда и медбрат Джабраил Газиев, вошедшие в бригаду «скорой», были на месте через пять минут. 68-летнего мужчину они нашли без признаков жизни – в состоянии клинической смерти.

Медики тут же начали реанимационные мероприятия и буквально вернули мужчину с того света, заставив его сердце снова стучать. В тяжелом состоянии пациента доставили в одну из больниц Орла, сообщает Станция скорой помощи.

