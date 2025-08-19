Роспотребнадзор предупредил о высоком риске укусов клещей в конце лета

Более 3,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году. Риск укусов клещей в конце летнего периода остается высоким, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Риск укусов клещей в конце лета остается высоким, при посещении природных территорий соблюдайте профилактические меры. Они активны в теплую погоду и встречаются в лесах, парках, высокой траве и кустарниках. По данным Роспотребнадзора, в этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 3,6 млн граждан России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала сезона активности клещей в медучреждения обратились более 496 тыс. человек. Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике. Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 275 тыс. гектаров.