Врач рассказал, какая боль — самая мучительная

У каждого человека свой болевой порог, поэтому оценить силу мучений не так просто. У медиков на этот случай есть специальная шкала с отметками от 0 до 10. Какая боль, по мнению пациентов, достигает максимальных значений, «Клопс» узнал у врача общей практики, остеопата Владислава Мирошниченко.

1. Естественные роды. Очень болезненный процесс, хоть и является прекрасным событием. Женщина испытывает сильнейшие спазмы при схватках и во время движения плода.

«Роды стали бы самым нестерпимым состоянием, если бы природа не одарила слабый пол гормоном, притупляющим острые проявления», — отметил специалист.

2. Кластерные головные боли. Это приступы мучительных спазмов в области головы, в частности, глаз. Зачастую подобное состояние называют «шоком самоубийц».

3. Зубной абсцесс. Если заболевание поражает зуб, оно приносит сильные болевые ощущения. Инфекция распространяется на дёсны, горло и ротовую полость. Осложнения сопровождаются повышенной температурой тела, отёком тканей и воспалением.

4. Перитонит. Острейшее состояние, при котором пациенту словно разрезают живот раскалённым ножом. Лечение не терпит промедления, иначе вероятность летального исхода возрастает.

5. Травма ахиллова сухожилия. Разрыв мощного длинного сухожилия приводит к резкому шоку. Очень часто ощущения от такой травмы люди сравнивают с пулевым ранением.

6. Мигрень. Невыносимые пульсирующие спазмы в области головы, от которых сложно избавиться. Медикаменты помогают не всем, а привыкнуть к такой боли невозможно.

7. Язвенная болезнь желудка. Обычно тяжёлые обострения случаются ночью, возникает тошнота и рвота. После приёма пищи желудок будто режет кинжалом. Если запустить язву, начнётся перитонит, предупредил врач.

8. Артрит. Страдания часто испытывают пожилые люди. Боль локализуется в коленях, тазу, суставах ног и кистей рук.

9. Аппендицит. Воспаление придатка слепой кишки вызывает резкие спазмы. Зачастую помочь человеку может только срочная операция.

10. Камни в почках. Состояние вызывает спонтанный болевой синдром с тошнотой и рвотой. При обострении мочекаменной болезни требуется оперативное вмешательство.