В Хакасии врачи пришили шестилетней девочке палец, отрубленный отчимом

В Хакасии медики пришили шестилетней пациентке палец, который отрубил отчим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Девочка поступила в Республиканскую клиническую больницу имени Г.Я. Ремишевской на скорой в начале августа. Ей диагностировали множественные ножевые ранения лица, головы, рук. В том числе, у девочки был полностью ампутирован указательный палец на правой руке. Учитывая характер травмы и количество часов, которое часть конечности была без питания, сначала хирурги приняли решение не реплантировать палец, а сшить кожу на оставшейся части пальца. Однако, посовещавшись, врачи решили все же попытаться приживить палец.

«Я вызвал из дома свою коллегу – Наталию Подгорную. Совместно с ней мы более 3 часов под микроскопом накладывали анастомозы (сшивали сосуды) у ампутированного пальца. Травматолог Виталий Укачиков зафиксировал палец на спицу к кисти, сшил сухожилия», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии РКБ им. Ремишевской Руслан Меллин.

По словам врача, первые шесть дней после вмешательства, когда риск отторжения конечности был велик, прошли волнительно.

Девочка все еще лечится в стационаре, но опасность для ее здоровья уже миновала.