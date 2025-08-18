Москвичи получат новую систему онлайн-записи к врачу

Сообщается, что осенью 2025 года в столице заработает дополнительная защита при онлайн-записи близких к врачу по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Для того чтобы один человек мог записать другого, потребуется однократное подтверждение с помощью специального кода из СМС-сообщения. Этот код будет отправлен на номер телефона владельца полиса ОМС.

Для предоставления права на управление своими записями к врачу, пациенту необходимо будет иметь доступ к собственной электронной медицинской карте. Именно через нее можно будет дать соответствующее разрешение своему представителю. Данная мера призвана защитить личные данные пациентов и исключить несанкционированный доступ к информации о визитах в медицинские учреждения.

При этом уточняется, что для тех, кто записывается на прием самостоятельно, процедура останется прежней и не потребует никаких дополнительных подтверждений. Также без изменений сохранится процесс записи на прием своих детей. Если данные о полисе ребенка уже внесены в личный кабинет на портале или в мобильном приложении, и родитель имеет доступ к его электронной медкарте, СМС-подтверждение не понадобится.