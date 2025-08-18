Военкор получил редкое заболевание глаз после душа из ведра

Военкор Дмитрий Стешин окатился теплой водой, нагретой в ведре на солнце в Донецке, и подхватил редкое заболевание - акантамебный кератит, из-за чего чуть не ослеп. Об этом рассказал сам журналист в своем Telegram-канале, сославшись на диагноз врачей.

© РИА Новости

«Три недели зрение мое не фокусировалось, как у мороженного окуня», — пожаловался Стешин, описав, что с ним происходило.

По его словам, даже при слабом свете у него начиналось сильное слезотечение, а на ярком солнце он "вел себя как вампир - закрывал глаза и прятался".

Никто не мог понять, что происходит, но превентивно военкор капал альбуцид и прикладывал к векам пакетики с чаем. Спустя какое-то время он все же доехал до больницы.

«Док-Джассер поставил мне диагноз еще в лифте клиники, хотя он достаточно экзотичен - "акантамебный кератит". У тебя под веками сидят амебы и натурально жрут роговицу глаза, кусками, чавкая...» — пишет военкор.

При этом редком заболевании в роговицу глаза попадают амебы Acanthamoeba, способные привести к необратимым нарушениям зрения и слепоте. Чаще всего они поражают тех, кто носит линзы, и выбирают для "жизни" место между линзой и глазом, однако могут поразить и тех, кто линзами не пользуется.

В ряде случаев из-за этого заболевания людям требуется пересадка роговицы.

Стешин после постановки диагноза пытался вспомнить, где он мог подцепить амеб, и понял, что это произошло, скорее всего, в Донецке. В одно утро он перед отъездом выставил на улицу черное строительное ведро с водой, а по возвращении обнаружил, что вода в нем нагрелась. Стешин обрадовался и устроил себе душ.

«Как заметили в клинике, я устроил сам себе чашку Петри объемом в 15 литров для культивации всякой заразы в промышленных масштабах», — пишет военкор.

Зрение у Стешина после лечения восстанавливается: журналист отметил, что он "первое утро видит нормально и с тихой радостью пишет эти строки".