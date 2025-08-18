Ребенка смогли спасти благодаря 40 дозам противоядия

В Индии врачи спасли маленькую девочку, которую трижды за ночь укусила змея — крайт обыкновенный. Об этом пишет издание Times Of India.

© Lenta.ru

Трехлетняя Канчан спала на полу рядом с бабушкой, когда ядовитая змея несколько раз укусила ее за левый локоть. Спустя пару минут тело девочки онемело, она начала задыхаться. В критическом состоянии ребенка доставили в районную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В течение следующих 24 часов врачи ввели пострадавшей 40 доз противоядия, чтобы остановить действие быстро распространяющегося нейротоксина. Она оставалась на аппарате ИВЛ 11 дней, после чего еще 9 дней находилась под наблюдением медиков. Через две недели пациентка смогла самостоятельно есть и пить, к ней начал возвращаться голос. После выздоровления ребенка врачи признали, что шансы на выживание в подобных случаях крайне малы.

