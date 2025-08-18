Названа причина массового заболевания детей в лагере в Башкирии

Норовирусная инфекция выявлена у сотрудника лагеря в Башкирии, работа которого была приостановлена из-за массового заболевания детей, сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования, причиной заболевания детей в лагере "Патриот" стала норовирусная инфекция. Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекции в биологических материалах работника пищеблока, что могло послужить заражению детей", - указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что лабораторные исследования продолжаются. Ранее работа лагеря была приостановлена после массового отравления детей. Всего в инфекционную больницу поступили 25 человек, из них 22 - дети. Госпитализированы 13 несовершеннолетних и трое взрослых. По факту отравления возбуждено уголовное дело.