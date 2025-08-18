Врачи спасли мужчину, которому оторвало руку на сенокосе

В Якутии врачи Намской центральной районной больницы спасли мужчину, руку которого затянуло в пресс-подборщик и оторвало до плеча. Подробности происшествия контент-партнеру "РГ" ЯСИА рассказал главный врач ЦРБ Ариан Сергеев.

© РИА Новости

50-летний мужчина приехал в Намский район, чтобы помочь родственникам на сенокосе. Он забросил веревку в машину, которая скручивает слои сена в рулоны. Однако веревка привязалась к его руке и затянула ее в пресс-подборщик.

«Барабан вращается со скоростью тысяча оборотов в минуту. Руку сразу оторвало. Удалось избежать большей трагедии, так как в агрегат чуть не затянуло голову человека. У пациента остались раны на ушах. Мужчины на сенокосе быстро среагировали: перевязали футболкой и подручными средствами и сразу доставили пострадавшего в больницу», — рассказал главврач.

Операция длилась два часа. Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что травматическая ампутация была высоко - руку оторвало практически до плеча. На месте инцидента пострадавший потерял много крови, из-за чего потребовалось переливание.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.