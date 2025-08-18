Женщина с терминальной стадией рака назвала первый сигнал недуга

Американка, пережившая несколько тяжелых операций, рассказала, что всегда хорошо себя чувствовала и выглядела моложе своих лет. Когда Луизе Альтезе-Исидори исполнилось 50 лет, она продолжала получать комплименты по поводу своей эффектной внешности.

© unsplash

Однако, как пишет New York Post, у женщины нашли небольшую кисту на яичнике. Обследования показали, что образование - без злокачественных признаков. Пациентка не придала этому значения, однако недомогание продолжалось и было решено провести повторное обследование. Анализируя его результаты, лечащий врач Альтезе-Исидори изменился в лице.

«Он увидел, что я вся в раковых опухолях», — поделилась женщина с журналистами.

Биопсия показала рак яичников четвертой стадии. Недуг распространился по всему организму - у женщины были проблемы с функционированием толстой кишки, печени и других органов.

Как передает издание, американке провели операции по удалению части органов. В частности, селезенки, части желудка, аппендикса, желчного пузыря, яичников.

«Я постоянно говорила себе: "Ладно, хватит жалеть себя. Нам еще многое предстоит сделать"», — рассказала американка.

Вскоре появились и первые хорошие новости: после химиотерапии уровень белка CA 125, который часто повышается у женщин с раком яичников, вернулся в норму, формально женщина вышла в ремиссию.

Шанс рецидива все еще высок, но команда врачей настроена оптимистично.