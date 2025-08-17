Тюменские врачи спасли беременную с отслойкой плаценты

Врачи спасли женщину, у которой начались осложнения на 31-й неделе беременности. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

© Газета.Ru

Беременную с отслойкой плаценты, низким давлением и большой кровопотерей экстренно доставили в областную больницу №23 в Ялуторовске. В приемном отделении пациентку встретила команда опытных врачей во главе с заместителем главного врача Натальей Васильевой.

Благодаря слаженной и оперативной работе врачей и медсестр уже через две минуты после начала кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 1735 граммов.

«Мы работали командой слаженно, четко, быстро. В такие моменты особенно важно, чтобы каждый участник врачебной команды знал свои обязанности», — отметила Наталья Васильева.

Сейчас мама чувствует себя хорошо, а малыш находится в Перинатальном центре под наблюдением специалистов.