Репродуктолог рассказал, может ли ЭКО вызвать рак

Процедура ЭКО не провоцирует онкологических заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял Клиник» Екатерина Шибанова.

© unsplash

«ЭКО само по себе не вызывает онкологических заболеваний. Напротив, процедура включает тщательное обследование женщины, что позволяет выявить потенциальные онкологические патологии на ранних стадиях. Таким образом, вместо того чтобы бояться рака из-за ЭКО, женщины получают возможность пройти важное медицинское обследование, которое может спасти жизнь», — заявила эксперт.

Врач развеяла миф о том, что гормональная стимуляция при ЭКО приводит к значительному увеличению веса.

«Гормоны, используемые в процессе, не влияют на обмен веществ и не способствуют набору веса. Временное увеличение живота, которое может наблюдаться в течение 10 дней, связано с ростом яичников из-за множества созревших фолликулов. После завершения менструального цикла размер живота возвращается к норме. Набор веса возможен только в случае, если женщина не соблюдает рекомендации по питанию и образу жизни, но это не связано напрямую с самой процедурой ЭКО», — объяснила Шибанова.

Эксперт также опровергла мнение, что ЭКО — процедура с заведомо негативным исходом. По ее словам, успех зависит от множества факторов, включая возраст женщины, общее состояние здоровья и качество спермы.

«Вероятность успешной беременности после ЭКО варьируется от 30% до 50% в зависимости от индивидуальных особенностей», — отметила врач.

Шибанова подчеркнула, что возраст женщины играет ключевую роль: после 40 лет шансы на успешное зачатие значительно снижаются, поэтому откладывать процедуру не стоит. Решение о проведении ЭКО принимается совместно с врачом-репродуктологом после полного обследования и оценки всех рисков и возможностей.

Также гинеколог опровергла распространенный миф о том, что дети, рожденные благодаря ЭКО, не могут иметь собственное потомство.

«Первый ребенок, появившийся на свет благодаря ЭКО, Луиза Браун, уже сама стала матерью двоих детей, зачатых естественным путем. За десятилетия существования этой технологии родилось уже второе поколение детей, появившихся на свет в результате ЭКО. Научных данных, свидетельствующих о бесплодии детей, рожденных с помощью ЭКО, не существует. Способ зачатия никак не влияет на репродуктивное здоровье будущих поколений», — заключила врач.

До этого россиянам назвали причины отказа в ЭКО.