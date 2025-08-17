На Алтае откроют 33 новых медучреждения

В Алтайском крае продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение». Он направлен на увеличение продолжительности и качества жизни граждан.

В рамках проекта в этом году запланировано открытие 33 новых медицинских учреждений, сообщает Минздрав региона.

Уже построено пять новых поликлиник, открыто 28 фельдшерско-акушерских пунктов для жителей сельских территорий, строятся три врачебные амбулатории для усиления первичного звена медпомощи.

Одним из наиболее ожидаемых объектов является врачебная амбулатория в селе Черемное Павловского района. Здание готово уже на 75%, и в конце года планируется начать прием пациентов. Жители села выражают радость по поводу появления нового медучреждения с современным оборудованием.

Реализация нацпроекта позволяет не только сократить очереди, но и повысить качество диагностики и лечения.

