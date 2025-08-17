Сахалинцы оптимизировали систему здравоохранения области

Можно ли в отдельно взятом регионе повысить доступность и качество медицинской помощи, а заодно добиться увеличения продолжительности жизни у людей с хроническими заболеваниями? Рецепт решения этой задачи нашли власти Сахалинской области. Два года назад в островное здравоохранение влили свежую "кровь". В штате медучреждений первичного звена появились специально обученные люди без медицинских дипломов, которых назвали проводниками здоровья. Их приход многое изменил. Став посредниками между пациентами и медиками, проводники помогли и тем, и другим, и себе.

650 на 150 тысяч

Внедрять новацию в здравоохранение островного региона заставила жизнь. В поликлинике или амбулатории люди сталкивались не только с медицинскими проблемами, касающимися непосредственно диагностики и лечения, но и организационными: сложно было записаться на прием, своевременно сдать анализы и пройти обследование, воспользоваться льготами. Самой уязвимой группой были пациенты, страдающие такими хроническими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония, злокачественные новообразования, болезни сердца, легких.

«‎В 2023 году я работала директором частного медучреждения, знала все о слабых местах системы здравоохранения. Ситуация была очень сложная. Я рассказала губернатору региона о наболевшем. А он говорит: "Ты этим и займешься"», — вспоминает глава Сахалинского ТФОМС Мария Ульянова, которая курирует проект "Проводники здоровья".

Глава региона Валерий Лимаренко попросил еженедельно приглашать к нему на прием пять самых "сложных" пациентов, у которых возникли проблемы с получением медпомощи или лекарственных препаратов. Губернатор вникал в каждую "историю болезни" ив ручном режиме исправлял чужие недоработки и ошибки.

По словам Марии Ульяновой, так продолжалось почти девять месяцев - кстати, срок нормальной беременности. А потом родился региональный проект, который назвали "Проводники здоровья". Идея такая - к каждому из 150 тысяч человек, состоящих на диспансерном учете, прикрепить личного куратора, так называемого проводника здоровья, который бы помог подопечному реализовать права на охрану здоровья и медпомощь.

От принципа добровольчества авторы проекта отказались сразу. Работать хотели не на общественных началах, а официально, как профессиональная команда. Проводниками здоровья стали 650 человек, они есть в каждом районе области.

Удаленная работа

Прежде чем стать проводником здоровья, нужно пройти профессиональный отбор - собеседование, а затем на занятиях вникнуть в организацию медицинской помощи, научиться работать с документацией в информационной системе здравоохранения, освоить азы психологии общения. После обучения требуется сдать экзамен... губернатору.

На испытаниях глава региона ходит по залу, где находится 20-30 человек, и задает им самые разные вопросы. В основном, конечно, практические: "Как бы вы поступили в такой ситуации?", "Что делать в этом случае?". Без визы губернатора в проект не попадешь.

«‎У нас сформировано пять групп проводников по нозологиям в соответствии с 168-м приказом Минздрава РФ: болезни сердечно-сосудистой системы (две группы), онкология, эндокринология и прочие болезни. За каждой закрепили старшего куратора. Распределили подопечных между проводниками и стали о них заботиться, — рассказывает Мария Ульянова. — Главная задача - следить за тем, чтобы человек наблюдался у врача, в положенные сроки проходил обследование, получал медпрепараты».

Все проводники работают дистанционно.Сначала они использовали телефонную линию областного минздрава 1300, но потом перешли на личные номера, которые знают подопечные. Количество звонков определяется планом диспансерного наблюдения больного. Например, завтра подопечный записан на прием к врачу, значит, сегодня ему нужно напомнить об этом. Особая статья - эндокринные больные, которым приходится часто сдавать анализы.

«‎Проводники здоровья всегда на связи. К нам подключены социальные службы. Мы познакомили проводников маломобильных людей с социальными работниками, чтобы они действовали сообща, если вдруг у наших подопечных возникают проблемы, несвязанные со здравоохранением», — говорит Мария Ульянова.

Всегда в зоне доступа

Кого привлекает возможность стать проводником здоровья? По словам кураторов групп, людьми в основном движет желание помогать, потребность быть кому-то по-настоящему нужным. Осознание того, что ты делаешь доброе дело и добиваешься результата. Часто становятся проводниками те, у кого есть опыт общения с хроническим больным родственником, или те, кто имеет такой же диагноз. Впрочем, деньги - тоже нормальная мотивация, ведь вознаграждается труд.

В среднем у проводника 200 подопечных. Немногие трудятся на полную ставку. В основном берут половину, а то и четверть. Подавляющее большинство совмещает эту работу с основной, получая за полставки 25-30 тысяч рублей. Если проводник не справляется, ему предлагают перейти на четверть ставки.

«‎По своему опыту скажу, что полставки - это не три часа, как прописано в трудовом договоре, а гораздо больше времени. Иногда весь день. Особенно если ты абсолютно вовлечен в процесс и на 100 процентов выкладываешься», — признается старший куратор эндокринологической группы Ирина Троян.

В смартфонах проводников установлена медицинская информационная система, куда они вносят данные. Сразу видно, сколько сделано телефонных звонков, какова их результативность, как проводник работает с конкретным пациентом.

Опять же через информационную систему идет взаимодействие с медучреждениями. Проводник ставит задачу (например, записать пациента на прием или обследование), а администрация поликлиники обязана отработать ее. Если возникают сложности, то проводник обращается к своему куратору, у которого есть связь с руководителем проекта. И так по цепочке можно до главы региона дойти.

«‎У нас есть два варианта, как говорит наш губернатор. Если задача не решается на уровне областного минздрава, есть заместитель председателя правительства. Если не решается на его уровне, то есть замечательный номер телефона, который всегда в зоне доступа. И проблемы решаются», — рассказывает Мария Ульянова.

Впрочем, проводники - частые гости у губернатора.Они присутствуют на стратегических сессиях с участием руководителей здравоохранения, их информация не остается незамеченной. А иногда сами проводники инициируют совещания, как это было прошлой осенью, когда на островах остро стояла проблема лекарственного обеспечения.

Реальная польза

«‎Проект "Проводники здоровья" - про качество, доступность и клиентоориентированность региональной системы здравоохранения. Он был задуман, чтобы между пациентами и медициной исчезла глухая стена», — говорит Валерий Лимаренко.

Это пример социальных инноваций, делающих систему здравоохранения человечнее, приближая ее к пациентам. Один из главных итогов - забота и внимание, о которых говорят люди. Подопечный должен чувствовать себя защищенным и быть уверенным, что при любой медицинской или организационной проблеме он получит помощь.

«‎Пришла в проект, потому что я - мама ребенка-инвалида, и мне было очень важно посмотреть, как наша медицина работает. Сейчас могу сказать, что качество предоставляемых услуг в здравоохранении очень выросло. Сама убедилась», — говорит старший куратор по нозологии прочие болезни Елена Хон.

В материковых субъектах РФ активно интересуются сахалинскими проектами. Островитяне готовы делиться наработками. Эксперты считают, что вполне реально, например, частичное использование инновации в здравоохранении, исходя из конкретной ситуации в отдельно взятом регионе.

Тем временем

Имея успешный опыт внедрения проводников здоровья, власти региона начали тиражировать его на другие сферы. Так, в Сахалинской области полгода назад появились "проводники счастья", которые курируют беременных женщин. В проект вошли 15 неравнодушных человек, на попечении у каждого около 209 островитянок. Проводники сопровождают женщин на всем пути беременности - от первого посещения акушера-гинеколога до родов.