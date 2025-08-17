Посол оценил поставки вакцины от желтой лихорадки в Никарагуа

Поставка российских вакцин от желтой лихорадки для проведения в Никарагуа национальной кампании иммунизации от этого заболевания, которая начнется в понедельник, 18 августа, - это проявление искренней дружбы и солидарности между двумя странами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в центральноамериканской стране Михаил Леденев.

© РИА Новости

«Россия всегда готова оказать поддержку Никарагуа в вопросах защиты здоровья и жизни ее граждан, — подчеркнул дипломат. — Для нас это не просто гуманитарная помощь - это проявление искренней дружбы и солидарности между нашими странами».

Он напомнил, что в рамках сотрудничества РФ и Никарагуа в областях здравоохранения, медицины и фармацевтики "на днях состоялась очередная гуманитарная акция - [в Манагуа была] поставлена партия в 200 тыс. доз вакцины от желтой лихорадки, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН (Институт полиомиелита)". Посол подчеркнул, что особая роль в таком сотрудничестве принадлежит Латиноамериканскому институту биотехнологий "Мечников", находящемуся в Манагуа. Леденев напомнил, что в период пандемии институт "стал каналом помощи никарагуанским друзьям в борьбе с коронавирусом, что получило высокую оценку руководства Никарагуа".

Как отметил посол, отношения России и Никарагуа "имеют давнюю историю и сегодня активно развиваются". Он напомнил, в частности, что в 2024 году отмечалась круглая дата - 80-летие установления дипломатических связей между двумя странами. Леденев подчеркнул, что "в братской Никарагуа эта дата - 12 декабря - является праздничной". Посол напомнил также, что примерно в те же сроки в Москве состоялось заседание двусторонней межправительственной комиссии, которую с российской стороны возглавляет руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«При ее личном содействии набрало темп двустороннее сотрудничество в области здравоохранения, медицины и фармацевтики», — отметил Леденев.

В начале августа Министерство здравоохранения Никарагуа сообщило, что получило 200 тыс. доз российской вакцины от желтой лихорадки, изготовленной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, для проведения национальной кампании иммунизации от этого заболевания. Как сообщил местный портал El 19 digital, поставка препарата была осуществлена с помощью Латиноамериканского института биотехнологий "Мечников". Сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо отметила тогда, что в рамках кампании, которая начнется 18 августа, 200 тыс. доз будут привиты, в частности, военные, сотрудники полиции, работники сферы здравоохранения, таможенных структур, МВД, туристического сектора, водители международных транспортных рейсов.

Латиноамериканский институт биотехнологий "Мечников" является совместным высокотехнологичным российско-никарагуанским предприятием, основанным Федеральным медико-биологическим агентством России и Никарагуанским институтом социального страхования. Институт в настоящее время поставляет в страны Латинской Америки и Карибского бассейна вакцины для профилактики гриппа, коронавирусной инфекции, а также вакцину против вируса папилломы человека и диагностические препараты, в частности, для массового скрининга туберкулеза.

О желтой лихорадке

Желтая лихорадка - острое вирусное заболевание, передаваемое инфицированными комарами. Около 90% случаев заражения приходится на страны Африки южнее Сахары. Болезнь может приводить к резкому повышению температуры, поражению печени и почек, кровотечениям изо рта и носа. Половина пациентов, у которых развилась вторая стадия болезни, умирают в течение 7-10 дней.

В середине мая 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о более чем трехкратном росте заболеваемости желтой лихорадкой в Южной Америке в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Сообщалось, что с 29 декабря 2024 года по 26 апреля 2025 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и Эквадоре было зарегистрировано в общей сложности 212 подтвержденных случаев этой болезни, 85 человек умерли. Международная структура тогда отметила, что вакцинация остается основным средством профилактики и контроля желтой лихорадки. ВОЗ вместе с тем не рекомендовала тогда вводить ограничения на торговлю и поездки в связи с вспышкой этого заболевания в Южной Америке.