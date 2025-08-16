Медсестра указала на сигнал, предшествующий скорой смерти
Нередко состояние неизлечимо больных пациентов внезапно улучшается непосредственно перед смертью.
О тревожном признаке, который часто правильно не распознают, рассказала медсестра отделения паллиативной помощи Джули Макфадден. По словам специалиста из Лос-Анджелеса, прилив бодрости у пациентов, которые борются с тяжелым заболеванием, ставит в тупик их родственников. Родные обнадеживаются, увидев такую перемену, думают, что недуг отступил.
Как передает The Mirror со ссылкой на Макфадден, на самом деле это часть естественного процесса умирания, а вовсе не выздоровление.
Медсестра опубликовала видео, посвященное этому феномену, на своем канале. Там она попыталась объяснить, чем вызван такой "прилив сил" перед уходом из жизни.
«Есть предположения о связи явления с выбросом гормонов, например, кортизола», — отметила Макфадден, добавив, что это встречается примерно у каждого третьего пациента.
Она также подчеркнула - речь идет именно о резком (но кратковременном) улучшении состояния больного.
Кроме того, перед уходом из жизни люди часто видят умерших родственников. Иногда пациенты осознают, что скоро умрут и даже предсказывают время и дату.