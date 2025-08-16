Брекеты: как не стать жертвой развода в медицинских клиниках

По статистике, те или иные нарушения прикуса встречаются у 80 процентов населения. Исправлять их можно в любом возрасте. Ортодонтическое лечение будет одинаково эффективно и для подростков, и для людей старше 35 лет. Лечение на брекет-системах - это сложная длительная процедура, кроме того, еще и дорогостоящая. Поэтому надо очень тщательно выбирать врача и медицинскую клинику.

Как не попасть на врачей-мошенников, "РГ" рассказала стоматолог-ортодонт медицинской клиники "Ниармедик" Дарья Шебалкина.

Четыре признака, которые должны заставить насторожиться.

Первый. Предложение поставить брекеты только на одну челюсть. С медицинской точки зрения это в корне неправильно. Обе челюсти должны корректироваться в соответствии друг с другом, даже если одна из них кажется абсолютно нормальной, лечение проводится только совместно.

До сих пор некоторые недобросовестные врачи предлагают такой вариант, если понимают, что у пациента недостаточно денег для того, чтобы оплатить все лечение. Если вы слышите об этом, то от такого врача лучше уходить. Да, лечение на брекет-системах стоит дорого, но сейчас многие медицинские учреждения предлагают оплатить его в рассрочку или подобрать какие-то другие варианты, удобные для пациента. Например, сразу заплатить за сами брекеты и их установку, а остальную сумму вносить в течение всего курса лечения.

Второй. Утверждение, что самые дорогие брекет-системы могут сократить срок их ношения. Это не так. Принцип у всех брекетов примерно одинаков. Срок их ношения зависит от анамнеза и индивидуальных особенностей пациента. В среднем лечение продолжается от 1,5 до 2-х лет. С этой задачей одинаково справятся как самые бюджетные металлические брекеты, так и дорогие сапфировые.

Обычно выбор брекет-системы зависит от эстетических предпочтений пациента и его финансовых возможностей. Но если вы выберете самые бюджетные, вы сможете добиться хорошего результата в тот же срок.

Третий. Клиника настаивает на заключении договора о лечении прямо сейчас, даже не уточнив конечную стоимость. Ортодонтическое лечение - это очень серьезная процедура, которая потребует не только регулярных финансовых вливаний, но и сопряжена со многими ограничениями. Перед тем как начать лечение, необходимо все хорошо взвесить, поэтому лучше не торопиться заключать договор с той или иной медицинской клиникой, пока вы не будете полностью уверены. Также рекомендуется прийти на консультацию в несколько медицинских учреждений, чтобы составить полную картину и сравнить цены.

Четвертый. Слишком большая скидка или подозрительно низкая цена за лечение. Безусловно, многие медицинские учреждения предлагают своим пациентам скидки и акции, но сейлы не могут быть слишком большими. Никто не будет работать себе в убыток.

Слишком низкая цена всегда должна насторожить. Это значит, что клиника на чем-то будет очень серьезно экономить: на брекет-системах, на расходниках, на квалификации врача. Перед тем как радоваться очень щедрому предложению, стоит промониторить рынок и выяснить среднюю цену на лечение. Если она будет сильно отличаться от того, что вам предлагают - это повод задуматься.