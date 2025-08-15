Появились новые рекомендации по лечению высокого давления

Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии представили новые рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослых. Работа опубликована в журнале Hypertension.

© Газета.Ru

Авторы подчеркивают, что сочетание здорового образа жизни — снижения потребления соли, поддержания физической активности, контроля веса и управления стрессом — с ранним медикаментозным лечением при необходимости помогает снизить риск инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, а также когнитивных нарушений и деменции.

Среди ключевых изменений — использование калькулятора риска AHA PREVENT, позволяющего оценить вероятность сердечно-сосудистых событий на 10 и 30 лет вперед, а также расширенные рекомендации по подбору терапии, включая возможное применение препаратов нового поколения, таких как агонисты GLP-1 у пациентов с гипертонией и ожирением.

Впервые подчеркнута связь давления с работой мозга: раннее лечение и достижение систолического давления ниже 130 мм рт. ст. может снизить риск когнитивного снижения и деменции. Для беременных женщин с хронической гипертонией предлагается более раннее начало лечения и профилактики.

Обновленное руководство призвано помочь врачам и пациентам добиваться целевых значений давления и сохранять здоровье сердца и мозга на долгие годы.