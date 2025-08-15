Седина: можно ли вернуть волосам пигмент, утраченный из-за стресса

Чаще всего в появлении ранней седины винят плохую экологию, неправильный образ жизни или наследственную предрасположенность. Однако иногда внезапные седые волоски появляются на фоне серьезного травмирующего события.

Возможно ли вернуть цвет волос, если седина спровоцирована стрессом, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертами.

Как рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Галлямова, седина, возникшая в результате стресса, остается у человека навсегда.

— Стресс является одним из ведущих факторов потери пигмента в волосе. К сожалению, вернуть цвет обратно нет никакой возможности, потому что это необратимый процесс. Изначально в волосах есть меланин — вещество, которое придает им цвет. В результате травмирующего события и нервного состояния ферментная система выключается и продуцирование меланоцитов прекращается навсегда, — пояснила Галлямова.

В свою очередь врач-дерматовенеролог Павел Ворожейкин также считает, что возникшую при психосоматическом расстройстве седину уже нельзя устранить. Более того, в совокупности с этим можно столкнуться с проблемой выпадения волос.

— После пережитого сильного стресса через три месяца можно столкнуться с сильным выпадением волос. Но этот процесс приостанавливается, если человек начинает работать с психикой и возвращается в состояние эмоционального равновесия, — заверил специалист.

