Врачи восстановили нос искусанного хаски ребенка

Врачи Российской детской клинической больницы полностью восстановили нос Валентина Королева, пострадавшего от укусов хаски в Сочи в конце февраля, сообщила больница в Telegram-канале.

© Мослента

Завотделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов пояснил, что они провели несколько операций для восстановления носа, и теперь кожный лоскут на нем прижился.

«Можно сказать на сегодняшний день, что теперь у ребенка есть нос. Лоскут прижился, лоскут хороший», — добавил доктор.

Сейчас мальчик находится вместе с родителями в палате и чувствует себя хорошо. Но ему еще потребуются операции по реконструкции губы и эстетические вмешательства. Он уже перенес пять хирургических вмешательств.

Утром 26 февраля на одном из участков в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи две домашние собаки породы хаски напали на ребенка и разорвали ему лицо. Животные находились без присмотра хозяина, сорвались с привязи и напали на мальчика, который проходил мимо. Валентина срочно эвакуировали на вертолете в Краснодар, а позднее в Москву.